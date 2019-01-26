Ученые опровергли известное утверждение о пользе молока

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Утверждение «Пейте дети молоко – будете здоровы» знакомо всем с детства. Однако последние исследования показывают, что не всегда молоко может быть таким полезным, как люди привыкли думать.

Американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых было выяснено, что употребление молока для укрепления костей совершенно бесполезно для женщин, в отличие от мужчин, информирует enovosty.com/news.

Эксперты провели эксперимент, в котором приняло участие более 1500 мужчин и почти 1200 женщин в возрасте от 32 до 81 года. Ученые проанализировали рацион испытуемых и сравнили эти данные с результатами анализа минеральной плотности костей. Исследование подтвердило, что с возрастом кости человека становятся хрупкими и ломкими, а возможные переломы – все более опасными не только для здоровья, но и для жизни человека. Однако подтверждения того, что молоко и молочные продукты положительно влияют на плотность костей у женщин, не было найдено, в отличие от мужчин.

В результате эксперимента выяснилось, что наиболее положительный эффект употребления молочных продуктов давало мужчинам старше 50 лет. Речь идет о таких продуктах, как молоко, йогурт и сыр.