Китайские медики: Новый коронавирус заразен и во время инкубационного периода

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Госуправление здравоохранения Китая сообщило, что коронавирус 2019-nCoV является заразным еще и в инкубационный период, когда симптомов у заболевшего нет.

Руководитель Госуправления здравоохранения КНР Ма Сяовэй заявил о новых особенностях распространения опасного вируса. Он считает, 2019-nCoV небезопасен и во время инкубационного периода, информирует enovosty.com/news.

Поэтому, сдержать распространение вируса, по словам китайских медиков, будет сложнее, нежели казалось. Добавим, что инкубационный период 2019-nCoV способен длиться до двух недель.

Также Сяовэй заявил, что пока данных об особенностях вируса недостаточно, поэтому до сих пор неясно, каким образом 2019-nCoV может еще мутировать.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позже оказалось, что воспаление легких было спровоцировано новым видом вируса – коронавирусом 2019-nCoV. Сейчас количество заразившихся людей достигает 2 тыс.. Предварительно было установлено, что человечество подхватило это заболевание от диких животных, которых китайцы используют в своем повседневном рационе питания.

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