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Назвали продукты, которые очищают почки

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали продукты, которые очищают почки
 
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Не секрет, что почки очень важный орган в организме. Так как они очищают наш организм от токсинов и вредных веществ. Медики отмечают, что очень важно поддерживать их здоровье.

Диетологи определили 3 лучших продукта, которые сделают ваши почки еще здоровее, информирует enovosty.com/news.

Добавьте в свой рацион обычную капусту. Во-первых, она недорогая и считается самым бюджетным овощем. Во-вторых,она лучше остальных помогает почкам избавляться от шлаков, токсинов, химических веществ. Ее можно употреблять как в сыром виде, так и в тушенном.

Также полезная и морская капуста. Но если у вас имеются уже проблемы с почками, то лучше не употреблять ее. Для остальных — прекрасный способ укрепить здоровье, особенно нервную систему и сердце.

Диетологи советуют употреблять и спаржу, которая насыщает организм ценными веществами и витаминами.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 225

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