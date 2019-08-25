Определены продукты, способствующие выведению никотина из организма
Ученые установили, что у курильщиков, имеющих большой стаж, никотин выводится из организма на протяжении 6-8 месяцев.
Чтобы ускорить процесс выведения никотина из организма, следует обогатить свой рацион некоторыми продуктами питания. Избавиться от токсинов поможет такая еда, информирует enovosty.com/news.
1. Цитрусовые. Апельсины, грейпфруты и лимоны содержат большое количество аскорбиновой кислоты, способствующей улучшению обмена веществ и кровообращения. Благодаря витамину С кровь очищается интенсивнее и быстрее избавляется от никотина.
2. Яблоки. В этих в фруктах много железа. Оно, как и витамин С, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Железо помогает организму избавляться от никотина качественнее.
3. Киви. Экзотический фрукт полезен для дыхательной системы. С его мощью можно избавиться от специфического кашля, присущего курильщикам со стажем.
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4. Морковь. Овощ – кладезь витаминов А, В, С и К. Благодаря им токсины выводятся из крови быстрее. Также морковь способна улучшить настроение и снизить стресс.
5. Помидоры. Микроэлементы, содержащиеся в томатах, невероятно полезны для легких. Помидоры практически способны восстановить этот орган.