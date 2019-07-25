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Ученые назвали неожиданный способ распознать скорую смерть

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые назвали неожиданный способ распознать скорую смерть
 
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Шведские ученые создали тест, помогающий узнать, когда же наступит смерть.

Специалисты провели масштабное исследование, участниками которого стали почти 2 тысячи человек. Возраст добровольцев варьировался от 40 до 90 лет. Они должны были распознать 13 ароматов, которые отличались друг от друга, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что после этого, ученые наблюдали за испытуемыми в течение 10 лет.

В ходе исследования было доказано, что чем меньше ароматов человек смог распознать, тем была больше вероятность того, что он внезапно умрет на протяжении следующих 10 лет.

Эксперты подчеркивают, что еще не до конца раскрыта взаимосвязь между нюхом и долголетием. Но, со слов ученых, нюх рассказывает о человеке больше, чем раньше они считали.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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