Определили самый вредный овощ для хорошей фигуры

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Диетологи рассказали, что тем, кто хочет избавится от лишних килограммов, лучше не употреблять кукурузу.

Такое заключение сделали специалисты Гарвардского университета, после масштабных исследований, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что в них принимали участие более 130 тысяч человек, которые сидели на диете и хотели убрать лишний вес.

Диетологи следили за питанием участников и выяснили, какие продукты не дают возможности достичь желаемого. Они заявили, что кроме кукурузы, также нужно перестать употреблять картофель и горох. Эти продукты провоцируют скачок сахара в крови, как результат организм не чувствует насыщение, а наоборот, появляется острое чувство голода.