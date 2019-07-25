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Назвали болезни, провоцирующие рак

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали болезни, провоцирующие рак
 
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Ученые выяснили, какие недуги могут провоцировать развитие онкологии. Но, они добавили, что о неправильном питании, малоподвижном образе жизни и пагубных привычках также не стоит забывать, так как они также повышают риск развития рака.

Медики отмечают, что такие болезни, как рак, гастрит, язва желудка, дисплазия, различные эрозии провоцируют рак. Также шансы им заболеть повышают такие гепатиты — В и С, информирует enovosty.com/news.

Перечисленные заболевания убивают иммунную систему, она стает слабой и уязвимой. На этом фоне рак прогрессирует быстро и внезапно.

Также врачи подчеркивают, что болезнь Эпштейна-Барра и вирусы папилломы перерастают в злокачественные образования. Они рекомендуют сразу обращаться за помощью специалиста, если заметили изменения в самочувствии.

Но и, конечно, ВИЧ он также повышает шансы на онкологию, как и на множество других заболеваний.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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