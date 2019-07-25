48% украинских детей в возрасте от 8 до 11 лет засыпают со смартфоном, — Кулеба
В последнее время смартфонозависимость стала ярко выраженной и среди маленьких детей. Согласно исследованию, почти половина детей в возрасте 8-11 лет засыпают рядом со своим смартфоном.
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook сообщил шокирующую статистику. Оказывается, 40% детей 8-11 лет часто спят рядом со смартфоном, информирует enovosty.com/news.
Кулеба призвал родителей быть бдительными и обезопасить маленьких детей от возможных рисков, связанных со смартфонами.
Также чиновник навел и такие статистические данные:
— 35% детей от 8 до 11 лет являются владельцами собственных смартфонов,
— 18% 8-11-летних зарегистрированы в соцсетях, несмотря на то, что официально это разрешено делать с 13 лет.
Добавим, что до этого времени было проведено большое количество исследований на тему смартфонозависимости детей. Было доказано, что гаджеты наносят наибольший вред младенцам. Они затрудняют нормальное развитие мозга и затормаживают развитие взаимодействия с другими людьми.
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В более старшем возрасте гаджеты мешают навыку заводить новые знакомства и друзей, а также провоцируют депрессию.