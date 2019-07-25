48% украинских детей в возрасте от 8 до 11 лет засыпают со смартфоном, — Кулеба

Главная » Последние новости » Здоровье » 48% украинских детей в возрасте от 8 до 11 лет засыпают со смартфоном, - Кулеба 48% украинских детей в возрасте от 8 до 11 лет засыпают со смартфоном, - Кулеба

Закрыть Отправить

В последнее время смартфонозависимость стала ярко выраженной и среди маленьких детей. Согласно исследованию, почти половина детей в возрасте 8-11 лет засыпают рядом со своим смартфоном.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook сообщил шокирующую статистику. Оказывается, 40% детей 8-11 лет часто спят рядом со смартфоном, информирует enovosty.com/news.

Кулеба призвал родителей быть бдительными и обезопасить маленьких детей от возможных рисков, связанных со смартфонами.

Также чиновник навел и такие статистические данные:

— 35% детей от 8 до 11 лет являются владельцами собственных смартфонов,

— 18% 8-11-летних зарегистрированы в соцсетях, несмотря на то, что официально это разрешено делать с 13 лет.

Добавим, что до этого времени было проведено большое количество исследований на тему смартфонозависимости детей. Было доказано, что гаджеты наносят наибольший вред младенцам. Они затрудняют нормальное развитие мозга и затормаживают развитие взаимодействия с другими людьми.

Читайте: В крымском детском лагере массово отравились дети

В более старшем возрасте гаджеты мешают навыку заводить новые знакомства и друзей, а также провоцируют депрессию.