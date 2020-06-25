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Ученые начали понимать, почему пациенты с COVID-19 теряют обоняние

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые начали понимать, почему пациенты с COVID-19 теряют обоняние
 
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Кратковременная потеря обоняния может быть следствием «синдрома расщелины» - состояния, при котором отек препятствует проникновению запахов в обонятельные нейроны.

Келси Микс на прошлой неделе распыляла освежитель воздуха с запахом сосны в своем кабинете, а затем начала плакать. Впервые за несколько месяцев она почувствовала запах чего-либо., информирует enovosty.com/news.

Келси Микс, 36-летняя адвокат, живущая в штате Луизиана, болеет коронавирусом с 30 марта. Через неделю после начала заболевания она заметила, что ее вкусовые ощущения и обоняние исчезли. 

Спустя почти три месяца Микс сказала, что она уже может различить соленую и сладкую пищу, и уловить неприятный запах, но по большей части обоняние и вкусовые ощущения к ней еще не вернулись.

«До появления COVID-19 моя способность чувствовать запах и вкус была эквивалентна просмотру боевика в театре Dolby Atmos», — сказала она Business Insider. «Теперь я смотрю на черно-белые фотографии, а не смотрю фильм в высоком разрешении».

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Ученые начинают понимать, почему вирус имеет такой эффект: в недавней статье в The Conversation доктор Джейн Паркер, доцент кафедры химии вкуса в Университете Рединга, и доктор Саймон Гейн, ринолог из Лондонского университета объяснил, что у пациентов с коронавирусом может наблюдаться «синдром расщелины». Именно тогда опухшие ткани и слизь блокируют обонятельную щель — часть носа, ответственную за запах.

В этих случаях запахи не могут достичь обонятельных нейронов. Как только отек у пациента уменьшается, открывается путь к его обонятельным нейронам, и они должны снова начать чувствовать запахи через неделю или две. Но более агрессивный ответ на воспаление может вызвать повреждение тканей, оставляя пациентов без обоняния на 30 и более дней

Пациентам с более тяжелой формой заболевания может потребоваться больше времени для восстановления обоняния

Коронавирус проникает в организм путем фиксации на клеточных рецепторах, называемых ACE2. Исследования показывают, что люди с большим количеством рецепторов ACE2 имеют более высокий риск тяжелого течения коронавирусной болезни.

Поскольку рецепторы ACE2 обнаруживаются в носу, а также в горле, кишечнике, легких и сердце, ученые сначала подумали, что коронавирус может использовать эти рецепторы для разрушения обонятельных нейронов.

Келси Микс

Келси Микс со своим парнем в Париже 20 февраля 2020 года.

Но в статье, которая все еще ожидает рецензирования, группа исследователей из Великобритании и США обнаружила, что это не так. Вместо этого вирус, кажется, проникает в соседние клетки, которые поддерживают обонятельные нейроны. Повреждение этих клеток вызывает отек в носу, который может подавлять обоняние пациента, даже если у этого человека нет насморка. 

В тяжелых случаях иммунная реакция организма может также привести к атаке на здоровые ткани. Это может привести к прямому повреждению обонятельных нейронов. Чем агрессивнее иммунная реакция, тем серьезнее может быть ущерб. В некоторых случаях некоторая потеря обоняния может быть постоянной. 

Риск постоянной потери обоняния

Центры США по контролю и профилактике заболеваний указывают на потерю вкусовых ощущений и обоняния в качестве симптома COVID-19 , но до сих пор неясно, насколько часто это происходит. Апрельское исследование более 200 пациентов, госпитализированных из-за коронавируса в Ухане, показало, что только 5% имели потерю вкусовых ощущений и обоняния. Но другое исследование 50 пациентов с коронавирусом в том же месяце показало, что у 98% была, по крайней мере, некоторая «дисфункция обоняния».

Реальность, вероятно, где-то посередине: обзор, проведенный в мае, показал, что около 53% пациентов с коронавирусом имели дисфункцию обоняния.

Ученые до сих пор не уверены, является ли потеря обоняния причиной того, что у пациентов с коронавирусом возникают проблемы с вкусовыми ощущениями, поскольку эти два чувства тесно связаны, или же вирус влияет на вкусовые рецепторы. 

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У некоторых пациентов с коронавирусом обоняние может начать восстанавливаться. У этих пациентов также часто развивается «паросмия» — искаженное обоняние — это может превратить приятные запахи в неприятные.

«Я больше не ношу духи, потому что это слишком грустно — распылять их каждое утро и не чувствовать их аромат», — сказала Микс. «Иногда я чувствую аромат своего парфюма, но часть, которую я чувствую, теперь пахнет ужасно».

Некоторые пациенты могут страдать от постоянной потери запаха, если их обонятельные нейроны будут разрушены. В этих случаях есть свидетельства того, что тренировочные упражнения, такие как ежедневное вдыхание эфирных масел, могут помочь людям вернуть хоть какую-то часть обоняния.

Источник: Businessinsider


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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