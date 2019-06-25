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Ученые доказали, что пищевые добавки для работы мозга бесполезны

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые доказали, что пищевые добавки для работы мозга бесполезны
 
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Американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых они выяснили, что употребление свежих овощей и фруктов, а также других витаминосодержащих продуктов, гораздо полезнее химических пищевых добавок. Более того, разрекламированные таблетки «для работы мозга» чаще оказываются и вовсе бесполезны.

По статистике, каждый пятый американец возрастом после 50-ти лет покупает себе различные витаминизированные добавки. Однако результаты исследований показали, что никакие минералы, травяные настойки, аминокислоты и тому подобные ингредиенты, входящие в состав данных добавок, не оказывают практически никакого влияния на здоровье мозга. С гораздо меньшими финансовыми затратами и с гораздо большей интенсивностью человек мог бы покупать свежие фрукты и овощи, которые по-настоящему полезные для мозга, информирует enovosty.com/news.

Большинство потребителей ведутся на рекламу производителей, которые громкими словами рассказывают, насколько полезны выпускаемые ими пищевые добавки. Однако мало кто обращает внимание на текст, обычно напечатанный мелким шрифтом, в котором говорится, что данное средство не относится к категории лекарственных средств и не проверены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.


Автор: Катерина Лукьянчук
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