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Определена болезнь, которая чаще всего поражает трудоголиков

Главная » Последние новости » Здоровье » Определена болезнь, которая чаще всего поражает трудоголиков
 
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Люди, для которых работа стоит на первом месте, сильно подвержены болезням. Особенно часто к трудоголикам цепляется инсульт.

Если проводить ежедневно на работе 10 часов и работать в таком темпе полтора месяца, то шансы возникновения инсульта вырастут на 29%. Если же не сбавлять темп полгода, тогда с 45-процентной вероятность человек заболеет этим коварным недугом. К таким выводам пришли французские ученые, информирует enovosty.com/news.

Результатами своего исследования они поделились с изданием TheSun. Во время эксперимента исследователи анализировали медицинские данные 150 тыс. людей. Возраст испытуемых составил 18 – 69 лет.

Было зафиксировано, что наиболее часто инсультом болели трудоголики-женщины, нежели трудоголики-мужчины. Особенно уязвимыми были женщины, занимающие должность начальников или администраторов в возрасте до 50 лет.

Справка. Инсульт является болезнью, провоцирующей резкое нарушение кровообращения в мозгу. Все это ведет к повреждению мозговых тканей.

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Главными симптомами данной болезни являются:
&#8212; заговаривание, непонятная и неразборчивая речь,
появление асимметричности на лице,
— головокружение,
— резкое ухудшение зрения,
— онемение одной половины тела.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1752

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