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Назвали продукты, которые практически убивают щитовидку

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали продукты, которые практически убивают щитовидку
 
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Ученые говорят, что некоторые продукты могут пагубно влиять на работу нашей щитовидной железы.

Эксперты выделили 6 продуктов питания, информирует enovosty.com/news.

Медики рекомендуют уменьшить употребления сахара, так как он может стать катализатором прогрессирования уже имеющегося заболевания.

Также нужно быть аккуратным с некоторыми сортами рыбы, которые содержат большое количество ртути. К ним относятся рыба-меч, тунец, треска.

Диетологи советуют исключить из питания и глютен, который негативно влияет на наш организм.

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Соя и продукты из нее мешают усваиванию гормонов в организме.

Ученые говорят, что и с капустой нужно быть аккуратным, так как ее переизбыток может нарушить естественный баланс йода. Это относиться и к морской капусте. Даже если у вас нет проблем со щитовидкой, употреблять ее нужно в умеренных дозах.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 416

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