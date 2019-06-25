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Купание в океане может быть опасным для здоровья — ученые

Главная » Последние новости » Здоровье » Купание в океане может быть опасным для здоровья - ученые
 
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Американские ученые провели новое исследование, в ходе которого выяснили, что всего 10 минут плавания в океане, может существенно повлиять на микробиом кожи.

Исследователи обнаружили это после проведения эксперимента на пляже. Для исследования, эксперты сосредоточились на группе избранных посетителей пляжа. Они выбрали тех, кто не слишком часто плавал в океане и не пользовался солнцезащитным кремом, не принимал ванну в течение последних 12 часов и не принимал никаких антибиотиков в течение последних шести месяцев, информирует enovosty.com/news.

Микробиомы кожи тестировали с помощью тампона перед началом плавания, сразу после 10-минутного плавания, через шесть часов после плавания и через день.

Интересно, что кожные микробиомы участников были совершенно отличны друг от друга, прежде чем они начали плавать, но стали очень похожими после всего лишь 10-минутного плавания. Тем не менее, изменения были временными, так как через шесть часов микробиомы кожи участников начали выглядеть как микробиомы после плавания, а к 24-часовому тесту они уже были очень отличны друг от друга.

Однако беспокоит не количество времени, которое микробиомы кожи участников изменяли и заселяли океаническими бактериями, а бактерии, обнаруженные исследователями на их коже. После тестирования исследователи обнаружили, что хотя большинство бактерий были практически безвредны, они также обнаружили присутствие видов Vibrio очень опасных для человека, в том числе бактерии, вызывающей холеру.

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Кроме того, исследователи также отмечают, что количество Vibrio, обнаруженное на коже человека, было в 10 раз больше, чем количество, которое они обнаружили в пробах океанской воды. Это может означать, что этот вид обладает способностью прикрепляться к коже человека.

Более того, последние исследования показали, что микробиом кожи играет важную роль в иммунитете и защите от инфекционных заболеваний.


Автор: Катерина Лукьянчук
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