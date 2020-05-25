Врач назвала основную причину смертности у молодых людей от COVID-19

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Тяжёлое течение болезни и смертность при коронавирусной инфекции у молодых и внешне здоровых людей происходит из-за тромбоза микрососудов, - убеждена эпидемиолог Людмила Смолина.

Врач полагает, что многие молодые люди даже не подозревают, что имеют хронические заболевания, которые негативно влияют на течение заболевания. Одним из таких факторов является тромбоз микрососудов, информирует enovosty.com/news.

Согласно последним данным, именно тромбоз сосудов, в том числе и сосудов лёгких, приводит к отдышке, усложнённому дыханию, а впоследствии и необходимости в подключении аппарата ИВЛ у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Множественные микроинфаркты приводят к тому, что тромбы закупоривают сосуды, что приводит к возникновению различных очагов воспаления. В следствии чего, органы и системы жизнедеятельности организма человке перестают в полной мере выполнять свои функции.

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Если молодой человек склонен к тромбообразованию и имеет плохую свёртываемость крови, этих факторов уже достаточно чтобы повлиять на течение COVID-19.

По мнению врача, сейчас наибольшее внимание при лечение коронавирусной инфекции медики уделяют предотвращению образования тромбов.