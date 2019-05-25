Ульяна Супрун развенчала миф о кислородных коктейлях

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И.о. министра здравоохранения рассказала правду о кислородных коктейлях. Супрун уверена, что торговать воздухом не нужно.

В своей новой записи на Facebook Ульяна Супрун проанализировала целесообразность применения кислородных коктейлей. И.о. министра здравоохранения считает, что кислород в нашем желудке – вещь лишняя, информирует enovosty.com/news.

Эксперт напомнила, идея о том, что кислород всасывается сквозь стенки желудка появилась в СССР в 60-х годах. Но исследований, которые бы это подтвердили, до сих пор нет. По мнению Супрун, переизбыток кислорода вреден для человеческого организма. Увеличение его объема чревато обострением свободнорадикальных цепных реакций, старческих процессов, а также поломками клеточных оболочек и ДНК. Целесообразно проводить дополнительную доставку кислорода лишь для людей, у которых пропало дыхание.

Ульяна Супрун призывает всех помнить, что дыхание совершается исключительно легкими, а не благодаря желудку или кишечнику. Именно в легких из-за разницы давления происходит отсоединение углекислого газа и его замещение кислородом. В человеческом теле кислород не может «плавать» в крови как отдельная молекула – он вреден для людей. Кислород по организму транспортируют гемоглобин или ферменты железа.

Наиболее правильным «кислородным коктейлем» и.о. министра здравоохранения назвала пробежку по лесу или парку после дождя.

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