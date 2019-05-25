Ульяна Супрун развенчала миф о кислородных коктейлях

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Первый день щенков собак на службе

Все фото »

Здоровье

25.05.2019 г.
10:43Ульяна Супрун развенчала миф о кислородных коктейлях
24.05.2019 г.
22:21Без операций и пересадок: ученые нашли новый способ лечения ран
20:40Медики назвали повседневные вредные привычки человека
18:37Как легко похудеть без диет и занятий спортом
14:20"Ноль миллилитров и не больше": медики назвали безопасную для здоровья дозу алкоголя
13:39Медики назвали самые первые признаки сахарного диабета
12:31Назвали самый опасный вид курения
Все здоровье

Аналитика

24.05.2019

Экономические вызовы для новой президентской администрации

Экономические вызовы для новой президентской администрации
Для ускорения экономического роста и уменьшения макроэкономических рисков Украины нужно ускорить внедрение структурных реформ и соблюдать договоренности ...
23.05.2019

Итоги дня: Гаага для России, проблемы ЦИК и "ответка" Привата

Итоги дня: Гаага для России, проблемы ЦИК и ответка Привата
Приватбанк подал иск к Коломойскому в США, у ЦИК "есть ряд вопросов" по законодательству перед стартом предвыборной кампании, а РФ"не нашла" 80 пленных ...
22.05.2019

Итоги дня: Напряженный день в Раде, страсти вокруг МВФ и украинцы в плену

Итоги дня: Напряженный день в Раде, страсти вокруг МВФ и украинцы в плену
Сегодня в стенах Верховной Рады Украины прозвучало много очень эмоциональных высказываний, новоизбранный президент продолжает назначать новых людей, ...

Последние новости

25.05.2019 г.
18:26 В ЕС рассчитывают на своевременный запуск энергорынка в 2019 году — Хьюг Мингарелли
17:57 Решение трибунала по морякам: в РФ пояснили, чем грозит Кремлю его упрямство
17:54 Польша активно раздает рабочие визы непальцам. Но они нам не конкуренты
17:50 Слишком дорого: Украинцы начали покупать гораздо меньше бензина
17:23 Зеленский прокомментировал решение Трибунала ООН об украинских моряках
15:12 Международный трибунал обратился с важным требованием к РФ
15:09 "Стрелок" признался, что прятался за детьми на Донбассе
15:07 Украинцы сорвали концерт фанатки Путина в Одессе
13:04 Банки будут каждый час проверять всех клиентов на задолженность по алиментам
12:31 Столтенберг: НАТО изменит военную стратегию
11:57 ГСЧС снова предупреждает украинцев об ухудшении погоды
11:08 Глава НБУ прокомментировал встречу с Зеленским
10:43 Ульяна Супрун развенчала миф о кислородных коктейлях
09:58 «Откуда у вас столько времени»: Притула эмоционально обратился к жителям Украины
09:25 Митрополит ПЦУ подал судебный иск против главы УПЦ МП
08:55 Наводнение на западе Украины: штаб ГСЧС собирается на заседание
08:17 ООС: За сутки враг 17 раз нарушил режим прекращения огня
24.05.2019 г.
22:49 Европейская солидарность: партия Порошенко сменила название
22:29 Стало известно, когда в Украине будет действовать новое правописание
22:26 Во Франции, в центре Лиона произошел взрыв - есть раненые
22:21 Без операций и пересадок: ученые нашли новый способ лечения ран
22:00 Ученые утверждают, что глобальное потепление заставит людей сократить рабочее время
20:58 В Австралии Uber запускает подводное такси (ВИДЕО)
20:40 Медики назвали повседневные вредные привычки человека
20:34 Николай Капитоненко рассказал о влиянии военной помощи США на ситуацию на Донбассе
20:18 Washington Post: Китай стремится приобрести технологии Украины для усиления своей армии
20:00 В Японии будут тушить пожары с помощью роботов
19:54 The Washington Times: Китай усиливает пропагандистскую риторику в торговой войне с США
19:13 Reuters: В РФ американец, обвиняемый в шпионаже, подвергался угрозам в тюрьме
18:45 У вершины Эвереста выстроилась очередь в 300 человек: два альпиниста погибли
18:37 Как легко похудеть без диет и занятий спортом
18:29 "Вы крадете наше будущее!" - массовые протесты немецких школьников
18:14 В оккупированном Донецке из-за обнищания населения закрываются супермаркеты
17:54 В Украине запуск электронного правительства возможен через 5-7 лет, - эксперт
17:35 В Одессе возле мэрии задержали полуобнаженного "крымского милиционера" (ФОТО)
17:08 СБУ блокировала контрабандную переправку наркотических средств за границу
16:43 После внеочередных выборов "Батькивщина" и политсила Зеленского получат большинство в Раде - эксперт
16:20 Коломойский готовится к атаке на Ахметова в энергетической сфере - СМИ
16:13 В Киеве прошел синод ПЦУ: Филарет настаивает на существовании Киевского патриархата
15:52 Украинские военные уничтожили штаб оккупантов на Донбассе (ВИДЕО)
15:32 Кабмин смог заложить фундамент для устойчивого роста экономики, - Гройсман
15:12 В России через манипуляции и фейки сообщают о "росте производства", - Злой Одессит
15:00 “Убедите абонента вернуть долг”: Как действует система социального кредитования в Китае
14:45 В Huawei заявили о разработке собственной операционной системы уже в этом году
14:30 Импорт подержанных авто в Украине превысил ввоз новых машин в 5 раз
14:20 "Ноль миллилитров и не больше": медики назвали безопасную для здоровья дозу алкоголя
14:08 "Епифаний, не разрушай церковь": В столице проходит митинг в поддержку Филарета
14:01 Интерпол разоблачил международную сеть педофилов, спасено более 50 детей
13:54 Тереза Мэй расплакалась, объявив о своей отставке (ВИДЕО)
13:47 Последний звонок 2019: названа дата окончания учебного года в украинских школах
13:45 В Украине появится новый способ бесконтактной оплаты проезда
13:39 Медики назвали самые первые признаки сахарного диабета
13:33 Психологи рассказали, какими людьми проще манипулировать
13:31 Украинских водителей предупредили о новых штрафах: что нужно знать
13:25 Украинские полярники с помощью беспилотников создают 3D-карты Южного полюса (ФОТО)
12:43 Украина идет по французскому пути субсидирования тарифов на электроэнергию для населения, - энергоэксперт
12:33 Украинские ракеты "Ольха-М" и "Ольха-Р" успешно прошли испытания (ВИДЕО)
12:31 Назвали самый опасный вид курения
12:28 Мониторинг государственных выплат: Минфин начнет проверки получателей социальной помощи
12:20 В США успешно протестировали новую тактическую гиперзвуковую ракету
Все новости »

Ульяна Супрун развенчала миф о кислородных коктейлях

Главная » Последние новости » Здоровье » Ульяна Супрун развенчала миф о кислородных коктейлях
 
Печать Отправить на почту

 

 

И.о. министра здравоохранения рассказала правду о кислородных коктейлях. Супрун уверена, что торговать воздухом не нужно.

В своей новой записи на Facebook Ульяна Супрун проанализировала целесообразность применения кислородных коктейлей. И.о. министра здравоохранения считает, что кислород в нашем желудке – вещь лишняя, информирует enovosty.com/news.

Эксперт напомнила, идея о том, что кислород всасывается сквозь стенки желудка появилась в СССР в 60-х годах. Но исследований, которые бы это подтвердили, до сих пор нет. По мнению Супрун, переизбыток кислорода вреден для человеческого организма. Увеличение его объема чревато обострением свободнорадикальных цепных реакций, старческих процессов, а также поломками клеточных оболочек и ДНК. Целесообразно проводить дополнительную доставку кислорода лишь для людей, у которых пропало дыхание.

Ульяна Супрун призывает всех помнить, что дыхание совершается исключительно легкими, а не благодаря желудку или кишечнику. Именно в легких из-за разницы давления происходит отсоединение углекислого газа и его замещение кислородом. В человеческом теле кислород не может «плавать» в крови как отдельная молекула – он вреден для людей. Кислород по организму транспортируют гемоглобин или ферменты железа.

Наиболее правильным «кислородным коктейлем» и.о. министра здравоохранения назвала пробежку по лесу или парку после дождя.

Читайте: Супрун рассказала, как будет работать Минздрав после отставки Гройсмана


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 382

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Вакарчук сообщил, как будет совмещать политику и музыку
В Верховный суд поступил иск о признании противоправным указа Зеленского о роспуске парламента
Рада не поддержала законопроекты Зеленского. Как прошел насыщенный день?
Вакарчук сообщил, как будет совмещать политику и музыкуВ Верховный суд поступил иск о признании противоправным указа Зеленского о роспуске парламентаРада не поддержала законопроекты Зеленского. Как прошел насыщенный день?
Все Выборы

Аналитика

Экономические вызовы для новой президентской администрации
Итоги дня: Гаага для России, проблемы ЦИК и "ответка" Привата
Итоги дня: Напряженный день в Раде, страсти вокруг МВФ и украинцы в плену
Что посеешь, то и пожнешь: Прогнозы аграрного рынка
Американо-китайская торговая война и ее украинский фронт
Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и "заборизация" Крыма
Что говорят звезды: астрологи о новоизбранном президенте Зеленском
Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ
Иран и Трамп опять раскачивают мир. Год спустя
Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, "Голос" Вакарчука и "революция" в Екатеренбурге
Все статьи


Читайте также

Супрун рассказала, как будет работать Минздрав после отставки Гройсмана
 Ульяна Супрун рассказала о пользе и вреде клубники
Супрун рассказала о продукте-"убийце" и как от него отказаться
 Супрун резко раскритиковала марши "Бессмертных полков"
Ульяна Супрун пообещала, что в Украине больше не будет "больниц для избранных"
 Супрун пояснила, почему плохо "уметь пить"
Ульяна Супрун рассказала украинцам, как правильно бороться со стрессом
 Ульяна Супрун назвала самое полезное упражнение для укрепления пресса

Армия

Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1»
Вертолет HH-60A «Night Hawk» (США)
Самоходная гаубица 155-мм PzH 2000 (Германия)
Танк AMX-56 Leclerc (Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Петр
ПОРОШЕНКО
Назар
ХОЛОДНИЦКИЙ
Иванна
КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ
Нина
ЮЖАНИНА
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато

Современная кухня – какая она? - Ответят специалисты МебельОК




астрологи о новоизбранном президенте Зеленском


Прогнозы аграрного рынка

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 