Ученые определили возрастную группу, которая при COVID-19 вырабатывает максимум антител к вирусу

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые определили возрастную группу, которая при COVID-19 вырабатывает максимум антител к вирусу Ученые определили возрастную группу, которая при COVID-19 вырабатывает максимум антител к вирусу

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Возрастная группа 60+, которая переносит коронавирус крайне тяжело, способна вырабатывать максимальное количество антител к вирусу, - убеждены ученые Фуданьского университета (Шанхай).

Ученые провели исследование на биоматериале, который предоставили пациенты в возрасте 60 лет и старше, и обнаружили, что антитела вырабатываются уже через две недели после инфицирования. , информирует enovosty.com/news.

Интересно то, что показатели по выработке антител были обнаружены у 94% пациентов с диагнозом COVID-19. Это очень высокий показатель.

По мнению ученых Фуданьского университета, наибольший процент выработки антител наблюдался в возрастной группе 65-80 лет.

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