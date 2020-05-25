Коронавирус изначально был адаптирован для проникновения в человеческий организм, — ученые

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Все больше ученых по всему миру, изучающие COVID-19, приходят к выводу об его искусственном происхождении. Об этом свидетельствует его высокая способность к проникновению в организм человека, в отличим от животных, считает профессор медицины из университет Флиндерс в Аделаиде, Николай Петровский.

Учёный убеждён, что коронавирус не типичен для обычной инфекции, которая передаётся от животного к человеку. Поскольку изначально у вируса уже присутствовала нетипичная способность проникать в организм человека. , информирует enovosty.com/news.

Вирус пропустил адаптивный этап перехода от животного к человеку, поскольку на этапе перехода от животного к человеку вирус усиливается, чтобы проникнуть в человеческую клетку и остаться там. Но, по странным и необъяснимым причинам коронавирус избежал этот эволюционный процесс, продемонстрировав с первого дня уникальную способность заражать человека без необходимости своего развития и адаптации, — убежден ученый.

К такому же выводу пришли ученые из Корнельского университета, опубликовав исследование у себя на сайте. Ученые усомнились в естественном происхождении вируса, поскольку исследовали уникальную способность, так называемого, спайкового белка способного идеально связывать COVID-19 с клетками человеческого тела и помогать вирусу проникнуть в клетки человека очень быстро.

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Ученые проверили возможность этого спайкового белка связываться с 12 видами животных, а также с человеком. Результаты впечатлили ученых, поскольку белок прекрасно интегрировался с клетками человеческого организма и крайне плохо — с клетками животных. Если бы вирус возник в результатах природных процессов, все должно было бы происходить с точностью до наоборот.

Однако ученые полностью не исключают естественное происхождение коронавируса, в этом случае прогноз для людей куда более печальный, поскольку впереди нас ждут мутации вируса, которые способны привести к разрушающим последствиям для человечества, — убеждены ученые.