В Украине готовят мобильное приложение для контроля заражённых COVID-19

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Министерства внутренних дел и цифровой трансформации разрабатывают нормативно-правовые акты и приложения, которые позволят с помощью мобильных телефонов контролировать самоизоляцию людей. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Так, по словам Антона Геращенко, сейчас готовится специальное мобильное приложение, которое будет взаимодействовать со специальными аппликациями на телефоне тех украинцев у кого диагностирован COVID 19, а также тех кто с ним и контактировал, информирует enovosty.com/news.

В случае, если человек покидает помещение, где проходит обсервацию, соотвествующий сигнал поступает в систему контроля. После чего группа реагирования выезжает на место.

По словам Геращенко, такая система контроля уже широко используется в соседней Польше, а также в других Европейских странах. Вскоре это система будет внедрена и в Украине.

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