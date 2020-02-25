Госпитализация на Закарпатье и новые жертвы: Что важно знать о коронавирусе 25 февраля

Главная » Последние новости » Здоровье » Госпитализация на Закарпатье и новые жертвы: Что важно знать о коронавирусе 25 февраля Госпитализация на Закарпатье и новые жертвы: Что важно знать о коронавирусе 25 февраля

Закрыть Отправить

За прошлые сутки, 24 февраля, в Китае из-за коронавируса погиб 71 человек.

На сегодня, 25 февраля, в мире зафиксировано 80 147 заболевших на смертельный коронавирус COVID-19. Количество погибших — 2 699, количество выздоровевших — 27 668. В Южной Корее сейчас насчитывается 893 заболевших (на 130 больше) и восемь летальных случаев (на одну больше), в Италии – 229 зараженных и семь умерших (без изменений в сравнении с вчерашним днем), в Иране – 47 зараженных и 12 смертей, информирует enovosty.com/news.

На Закарпатье госпитализировали мужчину, который резко почувствовал себя нехорошо. Как оказалось, ранее он контактировал с китайцем. Есть информация о том, что речь идёт о местном жителе 1985 года рождения, который ранее работал в Будапеште на китайца, родом из провинции Хубэй, и который только месяц назад оттуда приехал. Мужчину должны проверить на вирус, но тест пока что есть только в столице — в Закарпатскую область его пока что не привезли.

Хорошие новости: министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил о том, что у них в стране все граждане, у которых ранее был диагностирован коронавирус, успешно выздоровели. Последний пациент уже не заразен и его уже отпустили домой.

Отметим, ранее был повторен тот факт, что марлевая маска на самом деле не может остановить заражение смертельным китайским вирусом. Этот факт в свежей карикатуре обыграл известный художник Сергей Ёлкин.

Читайте: В Италии семь человек скончались от коронавируса, - Deutsche Welle

Ранее в ВОЗ сообщили, что угроза пандемии сохраняется и миру нужно к этому готовиться, хотя пока о ней говорить рано. Кроме того, там сообщили, что пик заражения в Китае пройден.