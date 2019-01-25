Японцы определи самый полезный фрукт

Главная » Последние новости » Здоровье » Японцы определи самый полезный фрукт Японцы определи самый полезный фрукт

Закрыть Отправить

Ученые из Японии в ходе эксперимента выяснили, что киви является самым полезным фруктам для нашего здоровья.

Японские ученые заявили, что этот фрукт богат на полезные вещества и микроэлементы. Киви хорошо справляется с воспалительными процессами, эффективное противовирусное средство и противовоспалительное. , информирует enovosty.com/news.

Медики подчеркивают, что ежедневное употребление этого кисло-сладкого фрукта избавит вас от депрессии, проблем с желудком. Также, если у вас повышен холестерин, то киви поможет его понизить.

Врачи рекомендуют съедать по три киви в день, чтобы улучшить состояние здоровье и снизить риск развития опасных заболеваний.

Ранее писали, что яблоки и апельсины также важны для нашего организма. Первые — отличное средство для профилактики болезни Альцгеймер, а также в борьбе с лишним весом. Апельсины помогут восстановить артериальное давление, успокоить нервную систему.

Читайте: Японцы готовят России «минимальное предложение» по возвращению Курил