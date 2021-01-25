В Украине выступили с важным заявлением о легализации каннабиса

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В правительстве заявили, что медицинский каннабис в Украине может оказаться в законной плоскости уже до конца этого года

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что в Украине нужно больше говорить о объяснять, что такое медицинский каннабис и для чего он на самом деле нужен. В комментарии украинскому изданию он заявил о том, что медицинский каннабис можно легализировать без лишнего ажиотажа. Это будет в том случае, если в приоритете будут именно тяжелобольные люди, информирует enovosty.com/news.

Ляшко подчеркнул, что легализация каннабиса — это не политика, а решение огромной проблеме уменьшения боли у тяжелобольных людей. Терапевтическое употребление каннабиса подтвердили ученные, он может помочь больным с онкологией, эпилепсией, людям в тревожном состоянии или с депрессией. Также, лечебную коноплю приписывают военным с посттравматическим синдромом, а также пациентам с болезнями Паркинсона и Альцгеймера, псориазом и рассеянным склерозом.

Заместитель министра здравоохранения напомнил о том, что каннабис законно можно приобрести больным в Канаде, Дании, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Польше и во многих других странах.

Отметим, на протяжении многих лет гражданское, медицинское и научное сообщества нашей страны старалось на законодательном уровне урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении тяжелых болезней, а петиция с требованием «законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины — защитить конституционные права граждан» несколько лет назад набрала 25 113 подписей.

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