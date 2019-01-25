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ТОП-3 причины пониженного либидо у женщин

Главная » Последние новости » Здоровье » ТОП-3 причины пониженного либидо у женщин
 
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Сексуальное желание у женщин зависит от многих факторов, начиная от дня цикла и заканчивая доверием к партнеру. Но иногда причины низкого женского либидо могут быть очень неожиданными, и тогда это повод обратится к врачу.

Психологические проблемы, информирует enovosty.com/news.

Если женщина испытывает регулярный стресс, находится в депрессии или хронически устала, не удивительно, что ей будет не до секса. Осознание того, что причина именно в психологическом здоровье, может прийти не сразу. Однако, проблемы со сном, плохой аппетит, пониженное либидо – первые звоночки с которыми можно посетить психотерапевта для поиска и устранения проблемы.

Прием лекарств

Не все знают, но некоторые лекарственные препараты могут значительно влиять на сексуальное желание. Это могут быть препараты от давления или эпилепсии, антидепрессанты, а также некоторые гормональные препараты, например оральные контрацептивы, хотя некоторые врачи и утверждают, что последние не могут влиять на либидо. Если в инструкции к применяемому препарату, как побочный эффект обозначено «пониженное либидо», возможно, стоит обратиться к лечащему врачу и спросить об аналогах.

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Хроническое недосыпание

Недостаток сна негативно влияет на общее самочувствие человека, а особенно сказывается на гормональном балансе. Если нет режима, женщина спит мало и тревожно, это обязательно скажется на сексуальном влечении. Проблему можно устранить самостоятельно – для этого нужно наладить режим отдыха, начать высыпаться, и сексуальная жизнь наладится сама собой.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1235

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