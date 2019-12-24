Определены симптомы, указывающие на нехватку овощей в повседневном рационе

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О том, что в повседневном меню не хватает овощей, можно заметить по состоянию своего организма.

Немецкие ученые в своем новом исследовании провели параллель между недостатком овощей в рационе и состоянием здоровья. Они рекомендуют обратить внимание на следующие признаки:, информирует enovosty.com/news.

Хроническая усталость. Если у человека часто появляется чувство недомогание и возникают трудности с концентрацией внимание, ему следует больше есть овощей, богатых витаминами группы В. Их можно найти в разнообразных бобовых и в листовых салатах.

Расстройство желудка. Из-за недостатка овощей организму становиться трудно совершать все этапы переваривания пищи. Поэтому рекомендуется употреблять больше продуктов, содержащих антиоксиданты. Не стоит игнорировать лук, морковь и помидоры.

Возникновение синяков. Если тело подвержено к синякам, это может свидетельствовать о дефиците витамина С. На помощь придут брокколи и болгарский перец.

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Постоянное чувство голода. Те, кто мало употребляет овощей, очень часто являются сладкоежками. Дело в том, что их организм нуждается в том, что долго переваривается и подавляет аппетит. Сладости с этим отлично справляются. Однако не приносят столько пользы как овощи.

Мышечные спазмы. Подавить данный симптом помогут тыква, капуста, перец, морковь и бобовые. Все эти продукты богаты калием.