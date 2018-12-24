Назвали продукты, которые продлят молодость
Ученые из США нашли способ, который может затормозить старение организма.
Специалисты Миннесотского университета выяснили, что есть продукты способные сохранить и продлить молодость. Они отнесли к ним фрукты и овощи. Например, помидоры и огурцы, киви, клубника, яблоки и хурма — они содержат физетин. Это вещество влияет на развитие старых клеток. Медики отмечают, что пока человеческий организм молод, то его иммунитет может и сам бороться с этим природным процессом, но с возрастом организму все сложнее справляться с этим. Тогда физетин приходит на помощь иммунитету, который уже износился, информирует enovosty.com/news.
Также ранее сообщали, что британские ученые выяснили, что и шоколад помогает продлить молодость и продолжительность жизни. Специалисты отмечают, что его нужно употреблять почти каждый день. Именно он улучшает работу мозга, дает возможность сохранить когнитивные способности. Роб Хобсон, один из авторов проекта, заявил, что в шоколаде содержится большое количество антиоксидантов, намного больше, чем в других продуктах. Добавим, что антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые атакуют здоровые клетки и вызывают нарушение целостности их структур. Если эти вещества будут накапливаться в организме, то могут развиться серьезные заболевания, даже и онкологические.