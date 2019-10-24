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Ученые назвали самую опасную группу крови

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые назвали самую опасную группу крови
 
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Специалисты Гарвардского университета смогли узнать, какая группа крови считается самой сильной, а какая становиться причиной постоянных заболеваний.

В ходе масштабного исследования ученые выяснили, что люди с четвертой группой крови обладают слабым здоровьем. Отметим, что на планете всего 5-8 процентов носителей этой редкой группы, информирует enovosty.com/news.

Зачастую эти такие люди очень уязвимы перед всевозможными недугами. Ответ на это очень простой — их иммунная система очень плохо работает.

Кроме этого, обладатели четвертой группы не редко имеют проблемы с продолжением рода. Если же у них появляются дети, то они, как правило, одного пола. Также у женщин с этой группой крови есть высокий шанс заболеть онкологией.

И в зрелом возрасте этим «счастливчикам» нелегко. Они часто страдают от необратимых когнитивных нарушений.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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