На Закарпатье зафиксирован случай заражения дифтерией

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На Закарпатье лаборанты подтвердили один случай дифтерии. Коварным недугом заболел студент Ужгородского медуниверситета.

На территории Закарпатской области лабораторно подтвердили один случай дифтерии. Всего медики провели обследования 123 пациентов. В Минздраве также сообщили, что у восьми из них был выявлен рост дифтерийной палочки, однако клинические признаки болезни отсутствуют (в сыворотке они не нуждаются из-за довольно легкого течения заболевания), информирует enovosty.com/news.

Диагноз дифтерий был выставлен 23-летнему индийскому студенту Ужгородского медуниверситета. В связи с этим медики оперативно провели противоэпидемические мероприятия в окружении данного человека.

Добавим, что на протяжении 2019 года было выявлено два случая дифтерии. В Минздраве передают, что по состоянию на текущий месяц в стране есть необходимая сыворотка в размере 190 флаконов. Она была получена Украиной в качестве гумпомощи ВОЗ и распределена в разные регионы.

Медики обеспокоены уровнем вакцинации от этого коварного недуга. В Закарпатской области от дифтерии привиты 44% граждан. В среднем же по стране этот показатель составляет 55%.

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