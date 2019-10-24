Корейские ученые нашли неожиданную причину облысения
Исследователи выяснили, что мужчины очень часто лысеют от длительной работы. По мнению специалистов, даже курение менее пагубно влияет на волосы.
В Южной Корее ученые провели исследование, посвященное мужскому облысению. Результаты своей работы они обнародовали в издании Ladbible, информирует enovosty.com/news.
Специалисты определили, что переработки очень негативно влияют на состояние волос. Корейцы пришли к выводу, что те мужчины, которые еженедельно работают более 52 часов, страдают от облысения в два раза чаще.
К таким результатам ученые пришли после анализа информации о 13 тысячах мужчин. Возраст респондентов составил от 20 до 59 лет. Помимо ненормированного рабочего графика, исследовались и материальное положение, и негативные привычки, а также военное положение. Оказалось, что курение, алкоголь, война и бедность провоцируют потерю волос меньше, нежели переработка.
Специалисты уверены, что стресс, полученный на работе, — особенный. Он очень сильный и способен даже «заставить» иммунитет человека уничтожать волосяные фолликулы. В результате, шевелюра исчезает.
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