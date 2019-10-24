Какие эфирные масла защитят от простуды?

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Не секрет, что аромотерапия пользуется большой популярностью. Она помогает решить много проблем, которые связанны со здоровьем.

Еще наши предки использовали эфирные масла, чтобы воздействовать на сознание и психику человека. Они помогали снять нервное напряжение, побороть стресс и очистить разум от дурных мыслей, информирует enovosty.com/news.

Было доказано, что с их помощью можно укрепить здоровье, повысить иммунитет и уберечься от простуды.

Ароматерапевты рассказали, какие масла для чего нужно использовать.

Например масло розы, аниса, ладана или лаванды дает возможность укрепить здоровье в целом.

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Если хотите избавиться от бактерий и микроб используйте масло имбиря, можжевельника, эвкалипта, сосны и чайного дерева.

Начался сезон вирусов используйте мелиссу, герань и иланг-иланг. А если где-то есть воспаление помажьте это место розмарином, корицей.