Вторая волна коронавируса. Как Украина спасется от итальянского сценария

Главная » Последние новости » Здоровье » Вторая волна коронавируса. Как Украина спасется от итальянского сценария Вторая волна коронавируса. Как Украина спасется от итальянского сценария

Закрыть Отправить

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине началась вторая волна коронавируса

В Украине и мире констатировали, что ситуация с коронавирусом стала ещё более тревожной, чем в марте, когда пандемия только набирала обороты. В МОЗ заявили о том, что количество больных в стране увеличивается из-за того, что люди перестали придерживаться правила. Именно потому Минздрав постоянно обращается к украинцев, каждый день напоминая о том, как защитить себя и своих близких, информирует enovosty.com/news.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что COVID-19 набирает оборотов, и потенциально Украина может оказаться в той ситуации, когда врачам придётся выбирать, кого из больных спасать. Этот сценарий станет реальностью в том случае, если будет заполнено более 52 тысяч больничных коек. Сейчас в Украине занято 13 107 коек, выделенных для больных коронавирусом. Министр заявил, что во избежание такого трагического сценария, в Минздраве разработали специальные правила, ввели в стране адаптивный карантин и каждый день обращаются к жителям Украины. Глава ведомства считает, что единственное, что может спасти от повторения итальянского сценария — это придерживание правила.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что министр здравоохранения Украины заявил о том, что жесткий карантин могут ввести в стране и до проведения местных выборов, если ситуация станет критической.