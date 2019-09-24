Стало известно, к каким болезням приводит стресс

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Психологи отмечают, что стресс может пагубно влиять на состояние организма, провоцируя развитие различных заболеваний.

Эксперты отмечают, что представительницы прекрасного пола подвержены больше стрессу, чем мужчины. Они более остро и эмоционально реагируют на разные жизненные неурядицы, информирует enovosty.com/news.

Медики назвали болезни, которые возникают на фоне стресса.

Часто люди начинают жаловаться на постоянные боли и мигрени. Отмечают нарушения сна и частые бессонницы.

Также очень часто возникают проблемы с приемом пищи, могут развиться такие болезни как булимия и анорексия.

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Многолетние исследование доказали, что стресс провоцирует развитие раковых новообразований.

Начинаются проблемы и с кожей. Особенно часто возникает акне.

Кроме этого, стресс приводит к ослаблению иммунной системы, снижает интеллектуальную деятельность