Психологи рассказали, как детство влияет на взрослую жизнь
Специалисты давно выяснили, что наше детство всегда отражается на нашей взрослой жизни. Так как именно в этот период формируются основы личности и девиации.
Психологи говорят, что если в детстве девушка перенесла душевную травму, то в старшем возрасте она будет увлекаться курением. Очень часто проблемы в детстве становятся фундаментом для депрессий в сознательном возрасте, информирует enovosty.com/news.
Ученые рекомендуют родителям ограничивать просмотры фильмов, мультиков, не разрешать долго сидеть за компьютерными играми. В будущем таким детям будет сложно адаптироваться в обществе.
Психологи в ходе исследования выяснили, что пережитое насилие часто приводит к летальному исходу, а если ребенок в детстве постоянно болеет, то в будущем ему грозят психические отклонения.