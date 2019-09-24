Психологи рассказали, как детство влияет на взрослую жизнь

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Специалисты давно выяснили, что наше детство всегда отражается на нашей взрослой жизни. Так как именно в этот период формируются основы личности и девиации.

Психологи говорят, что если в детстве девушка перенесла душевную травму, то в старшем возрасте она будет увлекаться курением. Очень часто проблемы в детстве становятся фундаментом для депрессий в сознательном возрасте, информирует enovosty.com/news.

Ученые рекомендуют родителям ограничивать просмотры фильмов, мультиков, не разрешать долго сидеть за компьютерными играми. В будущем таким детям будет сложно адаптироваться в обществе.

Психологи в ходе исследования выяснили, что пережитое насилие часто приводит к летальному исходу, а если ребенок в детстве постоянно болеет, то в будущем ему грозят психические отклонения.