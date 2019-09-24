Определены самые опасные изменения, возникающие в организме после 40 лет

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С возрастом организм человека изнашивается. Медики определили опасные изменения, на которые необходимо обратить внимание после того, как вам исполнится 40 лет.

ВОЗ зафиксировала, что после 40 лет самым распространенным заболеванием в мире становиться инсульт. Поэтому при достижении этого возраста необходимо тщательно следить за изменениями в сердечно-сосудистой системы. Насторожить должны приступы гипертонии, возникновения аневризм, а также атеросклероза, информирует enovosty.com/news.

С достижением данного возраста связано и замедление мыслительных реакций. Чтобы в старости иметь хорошую память, не следует просто так игнорировать забывчивость и рассеяность в среднем возрасте. Мозг необходимо тренировать.

По словам медиков, после сорока замедляется метаболизм, а гипоталамус становится менее активным. Это часто приводит к ожирению. Поэтому, если человеку хочется постоянно есть, необходимо обратиться за медицинской помощью.

С возрастом слабеет и костная система. В 40 лет начинается вымывание кальция. Поэтому нельзя игнорировать боли в суставах. Ведь это чревато возникновением остеопороза.

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