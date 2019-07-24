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Ученые сообщили, как справиться с алкоголизмом без лекарств

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые сообщили, как справиться с алкоголизмом без лекарств
 
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Ученые из США сообщили, что с алкогольной зависимостью можно справится без медикаментов.

Академики из Университета Содружества Вирджинии уверяют, что от алкоголизма может спасти серьезные отношения, информирует enovosty.com/news.

Как утверждают научные сотрудники, от алкоголизма защищены те, кто состоит в серьезных отношениях.

Один из авторов исследования психолог Питер Барр отмечает, что от алкогольной зависимости помогают именно поведенческие факторы.

Доказано, что брак или серьезные отношения навязывают человеку определенную ответственность. Во многих парах один из партнеров всегда контролирует свою вторую половинку.

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Специалисты утверждают, что серьезные отношения в большей мере нужны именно мужчинам, так как они чаще страдают алкоголизмом, чем представительницы женского пола.


Автор: Катерина Лукьянчук
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