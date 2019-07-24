Медики рассказали, как не набрать вес во время беременности
Ученые из Британии доказали, что соблюдение средиземноморской диеты во время беременности, поможет будущей маме не обзавестись лишними килограммами и не получить гестационный диабет.
Отметим, что участниками эксперимента стало более тысячи женщин в положении, информирует enovosty.com/news.
Добавим, что все добровольцы имели склонность к полноте, а также высокий риск развития высокого артериального давления и диабета.
Участников разделили на две группы. Первая питалась так, как ей советовали врачи, вторая — сидела на средиземноморской диете.
Эта диета заключается в том, что нужно употреблять рыбу, птицу, овощи и фрукты, а также цельнозерновые продукты.
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Подчеркнем, что также раз в неделю женщинам выдавали литр оливкового масла и ореховую смесь.
В ходе исследования было установлено, что средиземноморская диета уменьшает риск развития диабета у женщин в положении на 35 процентов. А набор контролируется только размером плода.