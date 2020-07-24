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Главный инфекционист Америки предупредил, что COVID-19 может никогда не исчезнуть

Главная » Последние новости » Здоровье » Главный инфекционист Америки предупредил, что COVID-19 может никогда не исчезнуть
 
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Вирус отличается от SARS - вируса, который был локализован после его появления в начале 2000-х годов.

Доктор Энтони Фаучи, американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист, а также советник Белого дома по пандемии коронавируса, предупредил в среду, что COVID-19 может быть никогда не уничтожен. , информирует enovosty.com/news.

«Я думаю, что с сочетанием хороших мер в области здравоохранения, определенной степени глобального иммунитета и хорошей вакцины, которые я надеюсь, что мы получим, я думаю, когда мы соберем все три этих фактора вместе, мы получим контроль над этим, в этом году или в следующем. Но я не уверен», — сказал Фаучи Альянсу по борьбе с туберкулезом — организации, занимающейся разработкой лекарств от туберкулеза.

В то же время Фаучи сказал: «Я не думаю, что мы сможем его уничтожить». Он утверждает, что вирус отличается от SARS — вируса, который был локализован после его появления в начале 2000-х годов.

«Я никогда не видел вирус, который настолько по-разному влияет на людей. Кто-то не имеет симптомов, у кого-то они незначительны, а кто-то лежит в больнице неделями», — сказал Фаучи. «Некоторые пациенты попадают в больницу, им требуется кислород, интенсивная терапия, вентиляция легких, иногда это заканчивается смертью. Случаи с одним и тем же вирусом являются уникальными».

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Комментарии Фаучи противоречат публичным высказываниям президента Трампа, который часто преуменьшал вирус и утверждал, что он исчезнет.

Во время пресс-брифинга в понедельник Трамп признал, что текущая вспышка, скорее всего, «ухудшится, прежде чем станет лучше».

Источник: ibtimes


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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