Главный инфекционист Америки предупредил, что COVID-19 может никогда не исчезнуть
Вирус отличается от SARS - вируса, который был локализован после его появления в начале 2000-х годов.
Доктор Энтони Фаучи, американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист, а также советник Белого дома по пандемии коронавируса, предупредил в среду, что COVID-19 может быть никогда не уничтожен. , информирует enovosty.com/news.
«Я думаю, что с сочетанием хороших мер в области здравоохранения, определенной степени глобального иммунитета и хорошей вакцины, которые я надеюсь, что мы получим, я думаю, когда мы соберем все три этих фактора вместе, мы получим контроль над этим, в этом году или в следующем. Но я не уверен», — сказал Фаучи Альянсу по борьбе с туберкулезом — организации, занимающейся разработкой лекарств от туберкулеза.
В то же время Фаучи сказал: «Я не думаю, что мы сможем его уничтожить». Он утверждает, что вирус отличается от SARS — вируса, который был локализован после его появления в начале 2000-х годов.
«Я никогда не видел вирус, который настолько по-разному влияет на людей. Кто-то не имеет симптомов, у кого-то они незначительны, а кто-то лежит в больнице неделями», — сказал Фаучи. «Некоторые пациенты попадают в больницу, им требуется кислород, интенсивная терапия, вентиляция легких, иногда это заканчивается смертью. Случаи с одним и тем же вирусом являются уникальными».
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Комментарии Фаучи противоречат публичным высказываниям президента Трампа, который часто преуменьшал вирус и утверждал, что он исчезнет.
Во время пресс-брифинга в понедельник Трамп признал, что текущая вспышка, скорее всего, «ухудшится, прежде чем станет лучше».
Источник: ibtimes