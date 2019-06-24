Назвали неожиданное средство от рака

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Японские ученые доказали, что существуют определенные вещества, которые могут помощь представителям сильного пола уменьшить риск образования рака предстательной железы.

Специалисты Университета Каназава заявили, что эффективным средством в профилактике рака являются кофейные зерна. В их состав входят такие элементы, как кавеол и кафестол, которые могут бороться с раковыми клетками, информирует enovosty.com/news.

В ходе исследование было обнаружено, что те мужчины, которые любят кофе на 11 процентов реже страдают этим недугом.

Кавеол и кафестол могут уничтожать раковые клетки на первых этапах, когда они еще слабые.

Отметим, что ученые еще до конца не изучили, как кофе помогает бороться с раком. Сейчас идут масштабные исследования, чтобы создать лекарство от этого вида рака.

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