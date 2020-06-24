Число новых случаев COVID-19 во всем мире неуклонно растет, — Associated Press

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Индия сообщила о рекордном ежедневном увеличении почти на 16000 новых случаев.

Китай, похоже, обуздал новую вспышку коронавируса в Пекине, еще раз продемонстрировав свою способность быстро мобилизовать огромные ресурсы, протестировав около 2,5 миллионов человек за 11 дней., информирует enovosty.com/news.

Однако в других странах мира число таких случаев резко возросло в среду. Индия сообщила о рекордном ежедневном увеличении почти на 16000 новых случаев. В Мексике, где показатели тестирования были низкими, также было зарегистрировано более 6200 новых случаев.

В США рост за последние несколько дней достиг уровня, близкого к предыдущему пику эпидемии в апреле. Несколько штатов установили рекорды, включая Аризону, Калифорнию, Миссисипи, Неваду и Техас.

В Аризоне, которая во вторник сообщила о 3600 новых случаях, сотни молодых консерваторов собрались в церкви, чтобы услышать призыв президента Дональда Трампа поддержать его переизбрание.

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Как и на митинге в Оклахоме на выходных, Трамп упомянул вирус с уничижительным термином, намекая на его появление в Китае.

В преддверии мероприятия мэр-демократ из Феникса Кейт Гальего дала понять, что не верит, что произнесение речи может быть безопасным в ее городе, и призвала президента надеть маску для лица. Трамп отказался сделать это.

Ранее во вторник доктор Энтони Фаучи заявил Конгрессу, что следующие несколько недель будут решающими для того, чтобы остановить волну.

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«План А — не входить в толпу. План Б — если вы это сделаете, убедитесь, что вы в маске», — сказал Фаучи, глава Национального Института Здравоохранения по борьбе с инфекционными заболеваниями.

В Китае эпидемия, которая в этом месяце охватила более 200 человек в столице, по-видимому, неуклонно ослабевает. В среду Китай сообщил о 12 случаях, по сравнению с 22 за день до этого. Пекин сообщил о семи новых случаях, по сравнению с 13.

Официальные лица в Пекине заявили, что они протестировали более 2,4 миллиона человек в период с 12 по 22 июня. Это более 10% населения столицы.

Власти начали проверять людей на продовольственных рынках и в районах вокруг них. Они расширили круг, чтобы включить всех — от ресторанного персонала до 100 000 работников доставки.

Подавляющее большинство тестируемых показали отрицательный результат.

Официальное информационное агентство Синьхуа сообщает, что одна мобильная лаборатория в одном районе способна проводить 30 000 испытаний в день.

В Южной Корее, которая успешно обуздала первую волну коронавируса, наблюдается очередной рост. Хотя первая вспышка была сосредоточена в четвертом по величине городе страны, нынешняя вспышка сосредоточена в Сеульском регионе, где проживает большинство южнокорейцев. Власти сообщили о 51 случае в среду. В течение последних двух недель число таких случаев увеличивается на 40-50 каждый день, что происходит на фоне роста общественной активности и ослабления отношения к социальным дистанциям.

В Индии с населением более 1,3 миллиарда больше всего пострадали густонаселенные города Мумбаи и Нью-Дели. В стране зарегистрировано более 450 000 случаев вируса, в том числе более 14 000 случаев смерти.

Ситуация в Нью-Дели вызывает растущую обеспокоенность, а федеральное правительство критикует плохое отслеживание контактов и нехватку больничных коек.

Мексика сообщила о 800 новых смертях в среду. В стране зарегистрировано более 190 000 случаев и более 23 000 случаев смерти, хотя официальные лица признают, что оба эти показателя занижены из-за крайне низких показателей тестирования. Мексика провела всего около полумиллиона тестов, или около одного на каждые 250 жителей.

Во всем мире более 9,2 миллиона человек заразились этим вирусом, более 477 000 человек умерли, согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса.

Источник: Associated Press