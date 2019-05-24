Назвали самый опасный вид курения

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Ученые сделали громкое заявление о том, какой вид курение является самым опасным для здоровья.

Американские специалисты провели масштабное исследование, добровольцами были более 13 тыс. человек. Возраст участников колебался от 55 до 74 лет, информирует enovosty.com/news.

Ученые пришли к выводу, что сигареты без фильтра наносят самый большей вред организму. Они увеличивают риск преждевременной смерти на 30 процентов.

Также эксперты заявляют, что «легкие» сигареты со вкусом ментола такие же вредные, как и обычные сигареты.

Сигареты без фильтра, со слов ученых, имеют больше смол, что и становится причиной развития онкологии. Особенно от курения страдают легкие.

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