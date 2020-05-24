Лёжа на солнце и загорая тоже можно подхватить коронавирус

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Украинский Минздрав в предверии пляжного сезона предупредил любителей пляжного отдыха и загара, что нахождение под прямыми солнечными лучами не защитит от вируса, если рядом находится человек, больной на COVID-19.

В связи с этим МОЗ Украины настоятельно просит не забывать о социальной дистанции и дезинфекции, поскольку солнце и горячий летний воздух делают вирус менее активным, но не могут полностью его уничтожить. , информирует enovosty.com/news.

В связи с этим, располагаться на пляже стоит на максимальном расстоянии друг от друга и постоянно дезинфицировать руки и поверхности, к которым человек прикасается.