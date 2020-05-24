Инфицированный на COVID-19 не заразен уже через 11 дней, — исследование

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Опасность заразиться от больного корнавирусной инфекцией может быть актуальна не более 11 дней с момента начала заболевания, - убеждены ученые из Сингапура, исследование которых, опубликовало издание «The Straits».

Так, согласно данным ученых, если тестирование показало наличие инфекции в организме человека — это не значит, что он представляет опасность для окружающих и является распространителям вируса, информирует enovosty.com/news.

По мнению ученых, у них достаточно данных о том, чтобы утверждать, что на 11 день после инфицирования, человек уже не представляет опасности для окружающих.

Но данный вывод не касается людей, у которых наблюдается иммунодефицит, или другие сложности с работной иммунной системы, поскольку в данном случае принцип 11 дней не работает.

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