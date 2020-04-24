Украинцев ждет массовое тестирование на наличие антител к COVID-19, — Ляшко

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Украина будет пятой страной в мире, где начнется массовая иммуноферментная диагностика, которая позволит в максимально короткое время выявить у украинцев наличие антител к новому коронавирусу SARS-CoV-2, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, подобная диагностика на наличие антител к новому коронавирусу уже активно проводится в США и Германии. Украина также в ближайшее время присоединится к этой программе по ИФА диагностике. Именно этот метод поможет четко установить количество украинцев, у которых уже есть антитела к вирусу и имеют ли они иммунитет к данному заболеванию, информирует enovosty.com/news.

Ляшко также отметил, что наибольшую опасность в плане инфицирования представляют люди на ранней стадии заболевания, когда симптоматика незначительна или вовсе отсутствует, поскольку в это период человек наиболее опасен и способен заразить много людей вокруг.