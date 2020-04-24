Повторное инфицирование на SARS-CoV-2 возможно, полагают украинские иммунологи

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Повторное инфицирование вполне реально, поскольку иммунитет, который вырабатывается в следствии перенесенного заболевания, довольно слаб и не может справиться с вирусом окончательно, - полагает врач-инфекционист Евгения Менжулина.

Вирус постоянно мутирует и трансформируется, поэтому если человек уже переболел на SARS-CoV-2 , это отнюдь не значит, что повторного инфицирования не произойдёт, информирует enovosty.com/news.

Инфекция может снова атаковать, поскольку мутировав, вирус становится другим и организм реагирует на него как на абсолютно новый.

Врач-инфекционист приводит пример с корью для выработки антител, к которой, достаточно провести вакцинацию и организм уже готов на протяжении долгих лет к встрече с этим вирусов. А вот коронавирус нового типа схож за своими особенностям скорее к вирусу гриппа, который постоянно мутирует, образовывая все новые и новые штаммы.

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Учены продолжают исследования и разрабатывают вакцины, которые смогли бы учитывать эти особенности вируса. Сейчас успешно проходят испытания на животных, которые дают хорошие результаты и надежду на то, что человечеству удастся найти вакцину и остановить его распространение.