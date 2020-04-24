Лекарство от коронавируса появится в ближайшие недели, — ВОЗ
Всемирная организация здоровья полагает, что лекарство от SARS-CoV-2 появится уже в ближайшие недели, поскольку многие страны активно работают в этом направлении, проводятся сотни испытаний и уже есть положительные результаты.
На сегодняшний день, нет действенного препарата, который бы боролся непосредственно с самим патогенным штаммом вируса, поскольку все препараты, которые используются медиками по всему миру, борются только с симптомами заболевания, но не способны воздействовать на сам вирус. , информирует enovosty.com/news.
ВОЗ внимательно наблюдает за всеми испытаниями и разработками препаратов против коронавирусной инфекции и настроено оптимистично.