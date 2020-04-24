Коронавирус способен усиливать свертываемость крови и образовывать тромбы, — ученые

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SARS-CoV-2 способствует образованию тромбов и способен провоцировать повышенную свертываемость и вязкость крови. К такому выводу пришли ученые из Израиля, которые опубликовали результаты своего исследования в медицинском издании Medicalxpress.

Так, по мнению ученых, сгустки крови способны закупоривать сосуды в различных органах, в том числе легких и почках, таким образом негативно влияя на их работу, а в тяжелых случаях, приводя к необратимым процессам в этих органах. , информирует enovosty.com/news.

Так, с повышенным образованием тромбов связана и почечная недостаточность, которую все чаще начали диагностировать как побочный симптом коронавирусной инфекции.

Ученые полагают, что в протокол лечения COVID-19 стоит включить препараты, которые уменьшают вязкость крови, что позволит избежать тромбоза, который влечет за собой почечную недостаточность, а также проблем с органами дыхания.

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