Врач-инфекционист подробно рассказала о характерных симптомах COVID 19 в Украине

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Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала о специфических симптомах течения коронавирусной инфекции уже в украинских реалиях.

Как утверждает Ольга Голубовская, исходя из анализа историй болезни украинцев с диагнозом коронавирусная инфекция, можно говорить о некоторых особенностях течения заболевания у наших соотечественников, информирует enovosty.com/news.

Прежде всего Голубовская обращает внимание на температуру, которая в большинстве случаев редко превышает отметку 39 градусов. И даже несмотря на повышение температуры, состояние большинства пациентов удовлетворительное.

Врач отмечает, что температура не влияет на течение болезни, поскольку при невысокой температуре может развиться пневмония, и наоборот, при фиксации достаточно высокой температуры тела заболевание протекает без осложнений.

Голубовская обращает внимание на тот факт, что развитие пневмонии может наблюдаться и при отсутствии температуры как таковой, либо при незначительном ее повышении до отметки 37,5.

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Особое внимание Голубовская обращает ещё на один характерный симптом коронавирусной инфекции — это сухость в ротоглотке, что сопровождается повышеным потребление жидкости пациентами. Как отмечает врач, многие упускают этот симптом, считая его незначительным, но он является характерным маркёром для данного вида заболевания.

А вот насморк, не совсем типичный симптом для коронавирусной инфекции, — утверждает врач-инфекционист. Кашель не интенсивный со скудным отхождением мокроты.

Голубовская акцентирует внимание ещё на одном неспецифическом симптоме при коронавирусе, который присутствует у 10-15% пациентов — это потеря обоняния.

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Кроме того на 5-8 день течения болезни состояние может ухудшаться, отмечается повышение температуры и усиливаются симптомы поражения дыхательных путей.

Голубовская также отмечает, что на сегодняшний день в Украине, тяжелое течение коронавирусной инфекции не доминирует, но врач призывает своих коллег-врачей очень внимательно относиться к диагностике симптоматики пациентов с тем, чтобы вовремя выявлять заболевание во избежание роста количества тяжелых и критических форм, требующих подключения к аппаратам ИВЛ.