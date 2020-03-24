Сегодня только избранные имеют доступ к тестам, поэтому такой высокий процент инфицирования среди элиты, — Комаровский

Главная » Последние новости » Здоровье » Сегодня только избранные имеют доступ к тестам, поэтому такой высокий процент инфицирования среди элиты, - Комаровский Сегодня только избранные имеют доступ к тестам, поэтому такой высокий процент инфицирования среди элиты, - Комаровский

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Доктор Евгений Комаровский рассказал, почему среди большинства известных случаев инфицирования коронавирусом большой процент представителей отечественной элиты, а также когда ждать первой вспышки эпидемии в стране.

Комаровский убеждён, что тестирование доступно преимущественно отечественной элите, поскольку обнародованная информации по заболеваемости касается, в основном, народных депутатов, а также членов их семей. , информирует enovosty.com/news.

«Смотрю, в Харьковской области выявлен коронавирус у жены одного из чиновников, вот какой-то депутат заболел. Почему у нас такой высокий процент заболеваемости среди людей таких «непростых»? Потому что сегодня элита имеет доступ к тестам, а все остальные – как бы не очень. Когда все получат доступ к тестам, тогда мы узнаем, что и мы не хуже», – отметил врач.

По словам Комаровского, ситуация с количеством инфицированных изменится, когда тесты в достаточном количестве поступят в медицинские учреждения и когда врачи начнут более широкую диагностику населения.

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Евгений Комаровский убеждён, что уже на следующей неделе, мы увидим первую серьезную вспышку эпидемии, поскольку в Украину уже прибыли дополнительное количество экспресс-тестов и тестов ПЦР.

«Вы же понимаете, что на следующей неделе у нас будет массовый подъем заболеваемости? А знаете почему? Не потому, что он уже сейчас есть, а потому что к нам привезут много тестов и начнут их использовать», – считает врач.

Комаровский полагает, что в данной борьбе с пандемией Украине придётся расчитывать только на свои силы и европейские партнеры, как впрочем и ВОЗ, вряд ли сможет существенно повлиять на ситуацию в стране.

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Кроме того врач убеждён, что в период роста инфицирования в мире, перемещать граждан из одной страны в другую, как это сейчас делает украинская власть, крайне неразумно. Поскольку такая миграция автоматически будет способствовать быстрому распространению вируса внутри страны, ведь никто не гарантирует, что все те кто вернутся, будут строго соблюдать карантин.