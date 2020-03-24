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Лидеры G20 в четверг проведут видеоконференцию, на которой обсудят коронавирус

Главная » Последние новости » Здоровье » Лидеры G20 в четверг проведут видеоконференцию, на которой обсудят коронавирус
 
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В четверг лидеры G20 проведут видеоконференцию для обсуждения эпидемии коронавируса.

Об этом Reuters сообщили многочисленные источники на фоне критических высказываний, что «большая двадцатка» не спешит реагировать на глобальный кризис., информирует enovosty.com/news.

Министры финансов и центральные банки стран G20 договорились во время отдельной видеоконференции в понедельник разработать «план действий» для реагирования на вспышку, которая, как ожидает Международный валютный фонд, вызовет глобальную рецессию. 

Саммит лидеров будет осложнен войной цен на нефть между двумя членами G20, Саудовской Аравией и Россией, и ростом напряженности между двумя другими, США и Китаем, по поводу происхождения вируса, который заразил 378 000 человек во всем мире и убил более 16 500.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева приветствовала фискальные и монетарные шаги, предпринятые некоторыми странами, но сказала, что потребуется больше, особенно в фискальной сфере.

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Агата Демерайс, директор по глобальному прогнозированию в Economist Intelligence Unit, сказала, что с учетом ограничений денежно-кредитной политики единственным вариантом поддержки роста в странах G20 может быть фискальный стимул, но даже это остается под вопросом.

«Это связано с тем, что введение мер финансового стимулирования может повысить риск возникновения долгового кризиса после завершения эпидемии коронавируса; такая перспектива будет иметь разрушительные последствия для глобального роста», — сказала она.

«Это то, что лидеры G20 будут иметь в виду, если они пойдут на пакеты стимулов».

Источник: Reuters


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 39

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