За последние сутки в Украину вернулось 1270 украинцев из-за рубежа ( ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » За последние сутки в Украину вернулось 1270 украинцев из-за рубежа ( ВИДЕО) За последние сутки в Украину вернулось 1270 украинцев из-за рубежа ( ВИДЕО)

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Вчера в Украину из Латвии и Беларуси эвакуировали порядка 650 человек, среди которых 5 иностранных граждан, у которых есть разрешение на проживание в Украине.

После проведения скрининговых мероприятий, в рамках предотвращения распространения коронавируса в Украине, у пяти пассажиров были выявлены признаки острой респираторно-вирусной инфекции. Всем, у кого были обнаружены признаки ОРВИ, были проведены экспресс-тесты на наличие COVID 19. Тесты не подтвердили инфицирование этим вирусом и людей отпустили по домам. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, вчера в Киев прибыл ещё один эвакуационный поезд из Польши, который повёз 623 гражданина Украины и одного иностранца. Все пассажиры прошли температурный скрининг, на момент прохождения осмотра самочувствие и состояние граждан было удовлетворительным, всем разрешили покинуть поезд.

Все пассажиры, которые прибыли вчера в Украину подписали добровольное согласие на прохождение двухнедельного карантина, а также получили памятки, в которых четко прописаны все необходимые действия в случае обнаружения у себя симптомов характерных для коронавирусной инфекции.

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Власти обещают, что за всеми прибывшими будет установлен медико-санитарный контроль.