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Четыре раза экспресс-тесты давали отрицательный результат у больного коронавирусом

Главная » Последние новости » Здоровье » Четыре раза экспресс-тесты давали отрицательный результат у больного коронавирусом
 
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В Тернопольской области официально зарегистрирован второй случай заражения COVID 19 у мужчины 68 лет. Он четыре раза проходил экспресс-тесты, на каждый раз они показали отрицательный результат. 

Четыре раза экспресс-тесты давали отрицательный результат у больного коронавирусом

В этой истории примечательно то, что человеку с явными симптомами коронавирусной инфекции, четыре раза проводили экспресс-тексты, которые каждый раз показывали негативный результат. После того как самочувствие мужчины начало ухудшаться, медики приняли решение провести более точный метод диагностики, а именно лабораторные тест ПЦР, который и показал наличие у пациента COVID 19. , информирует enovosty.com/news.

Известно, что инфицированный коронавирусной инфекцией — это мужчина 68 лет, который проживает в Монастырском районе, деревня Ковалёвка.

На сегодняшний день, он находится в Тернопольской больнице скорой помощи, в тяжелом состоянии.

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Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
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