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Новая жертва в Италии и закрытые границы. Что важно знать о короновирусе 24 февраля

Главная » Последние новости » Здоровье » Новая жертва в Италии и закрытые границы. Что важно знать о короновирусе 24 февраля
 
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Смертельный коронавирус разбушевался с новой силой и расширяет границы

Сегодня утром, 24 февраля, уже зафиксировано 79 360 подтвержденных случаев инфицирования по миру. Количество больных в Китае — 77 150. Коронавирус COVID-19 уже убил 2 619 человека, 24 963 смогли излечиться, информирует enovosty.com/news.

Тревожности добавляет то, что болезнь расширяет границы. Уже третий пациент умер от болезни в Италии. Жертвой стала пожилая женщина. Как известно, именно люди в возрасте находятся в зоне риска. В Южной Корее, где ранее объявили наивысший уровень опасности, коронавирус убил седьмого человека, а также стало известно о 161 заболевшем. Власти страны решили продлить школьные каникулы. Кроме того, болезнь заставляет власти других государств закрывать границы, дабы защитить себя от беды.

Украинское правительство также заявило о том, что будет тщательно проверять людей, которые прибывают в нашу страну из других «опасных» государств. Речь идёт с странах с повышенным риском заражения коронавирусом. Этим пассажирам проверят температуру и, в случае обнаружения симптомов болезни, их заберут в специально подготовленные больницы.

Стало известно и о том, что в Украине работает национальный штаб, который два раза на день собирает информацию по всей Украины на выявление смертельного заболевания. Также, правительство постоянно контактирует с ВОЗ для того, чтобы максимально оперативно получать информацию об опыте других стран в лечении Коронавируса COVID-19.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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